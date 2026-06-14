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اليوم.. محاكمة 70 متهما في قضية "اللجان الإدارية للإخوان"

كتب : صابر المحلاوي

01:30 ص 14/06/2026

مجمع محاكم بدر

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تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 70 متهما في القضية رقم 56 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإدارية للإخوان".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لعدد من المتهمين تهم تمويل الإرهاب وتوفير أموال وأدوات ومعلومات لاستخدامها في أنشطة إرهابية.

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مجمع محاكم بدر محكمة الجنايات الإرهاب الإخوان تمويل الإرهاب مدينة نصر

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