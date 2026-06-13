إعلان

ضرب فتاة في الشرقية.. كشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على طفلة ببلبيس

كتب : علاء عمران

12:16 م 13/06/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالضرب أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الشرقية.

بلاغ رسمي بواقعة بلبيس

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مركز شرطة بلبيس بتاريخ 30 مايو الماضي، من والد المجني عليها، مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من عامل مقيم بذات المنطقة، لقيامه بالتعدي على ابنته البالغة من العمر 13 عامًا بالضرب.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح، تطورت إلى تعدٍ بالضرب في أحد الشوارع.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لنفس السبب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.


اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية الشرقية اعتداء النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بلومبرج: واشنطن تعتزم إعادة فتح هرمز خلال شهر من الاتفاق
شئون عربية و دولية

بلومبرج: واشنطن تعتزم إعادة فتح هرمز خلال شهر من الاتفاق
لماذا رفضت ريهام سعيد إعلان عدد زيجاتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة؟
زووم

لماذا رفضت ريهام سعيد إعلان عدد زيجاتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة؟
"جايب بلطجية يضربوا الملاك" أحمد صيام يستغيث بوزارة الداخلية..ماذا حدث؟
زووم

"جايب بلطجية يضربوا الملاك" أحمد صيام يستغيث بوزارة الداخلية..ماذا حدث؟

"44×101 بكام؟".. مدبولي يختبر طلابًا في البحيرة
أخبار مصر

"44×101 بكام؟".. مدبولي يختبر طلابًا في البحيرة
وصلت لـ110%.. زيادات كبير في أسعار أراضي بيت الوطن - الحجز متاح
أخبار العقارات

وصلت لـ110%.. زيادات كبير في أسعار أراضي بيت الوطن - الحجز متاح

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان