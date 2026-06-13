كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالضرب أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة الشرقية.

بلاغ رسمي بواقعة بلبيس

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مركز شرطة بلبيس بتاريخ 30 مايو الماضي، من والد المجني عليها، مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من عامل مقيم بذات المنطقة، لقيامه بالتعدي على ابنته البالغة من العمر 13 عامًا بالضرب.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح، تطورت إلى تعدٍ بالضرب في أحد الشوارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لنفس السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.





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