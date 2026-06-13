إعلان

"شاكر محظور" يطعن على حكم حبسه سنة في اتهامه ببث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

01:36 م 13/06/2026 تعديل في 01:39 م

شاكر محظور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم دفاع البلوجر محمد شاكر، الشهير إعلاميًا بـ“شاكر محظور”، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطعن أمام محكمة النقض

تقدم دفاع المتهم بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله، مطالبًا بإعادة النظر في العقوبة أمام محكمة النقض.
وقضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق، بقبول استئناف المتهم على حكم سابق بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، قبل أن تُعدل العقوبة إلى الحبس سنة مع تأييد الغرامة.

تفاصيل الاتهامات

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، بما اعتُبر خروجًا على القيم والمبادئ الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتواصل محكمة النقض نظر الطعن المقدم من الدفاع، تمهيدًا للفصل فيه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاكر محظور محكمة النقض المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

موعد مباراة المغرب والبرازيل والقنوات الناقلة
كأس العالم 2026

موعد مباراة المغرب والبرازيل والقنوات الناقلة
آي صاغة: الفيدرالي قد يقلب موازين الذهب عالميًا ومحليًا خلال أيام
اقتصاد

آي صاغة: الفيدرالي قد يقلب موازين الذهب عالميًا ومحليًا خلال أيام
لقطات من زفاف نجل سيد رجب.."زغروطة" والد العريس ورقص ليلى وغناء تامر حسني
زووم

لقطات من زفاف نجل سيد رجب.."زغروطة" والد العريس ورقص ليلى وغناء تامر حسني

إلكترونيا.. "الكهرباء" تتيح الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار والتظلم عليها
أخبار مصر

إلكترونيا.. "الكهرباء" تتيح الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار والتظلم عليها
بلومبرج تخفض تقييم الذهب 4%.. وخبراء يتوقعون موجة صعود جديدة
اقتصاد

بلومبرج تخفض تقييم الذهب 4%.. وخبراء يتوقعون موجة صعود جديدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان