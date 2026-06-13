تقدم دفاع البلوجر محمد شاكر، الشهير إعلاميًا بـ“شاكر محظور”، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة، في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطعن أمام محكمة النقض

تقدم دفاع المتهم بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله، مطالبًا بإعادة النظر في العقوبة أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق، بقبول استئناف المتهم على حكم سابق بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه، قبل أن تُعدل العقوبة إلى الحبس سنة مع تأييد الغرامة.

تفاصيل الاتهامات

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، بما اعتُبر خروجًا على القيم والمبادئ الأسرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل محكمة النقض نظر الطعن المقدم من الدفاع، تمهيدًا للفصل فيه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

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