تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ثم الفرار من مكان الواقعة بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.

تفاصيل ضبط سائق تريلا صدم سيارة ملاكي

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من مهندس مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من قائد سيارة نقل ثقيل اصطدم بسيارته أثناء سيره بدائرة القسم، مما تسبب في تلفيات وفرار السائق.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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