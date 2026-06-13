قبلت الدائرة 8 مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، استئناف "إريتري" و 8 آخرين شكلاً وموضوعًا في واقعة انتحال صفة ضباط شرطة من أجل خطف "عطار" وسرقته عن طريق بالإكراه في شارع العشرين بفيصل.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق المتهمين الثاني والثالث والسابع والثامن، حيث خُفف من السجن المشدد 3 سنوات إلى الحبس سنة واحدة مع الشغل، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

عقدت هيئة الدائرة برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف وحازم رسمي عبد المنعم، ومصطفى عبد المنعم زين، وسكرتارية أحمد فتحي ومحمد السيد.

تفاصيل قضية خطف وسرقة بانتحال صفة ضباط شرطة بالجيزة

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمين في وقت سابق بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لتنفيذ وقائع سطو مسلح على مالك محل عطارة وعامل، وسرقة محتويات المحل تحت تهديد السلاح ليلاً بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية وبيضاء، من بينها فرد خرطوش وطلقات ومطواة وعصي، كما اعتدوا على المجني عليهم وشلوا مقاومتهم قبل اقتيادهم عنوة وسرقة أموالهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أوهموا الضحايا بأنهم من مأموري الضبط القضائي، وتمكنوا من تنفيذ جرائمهم تحت هذا الادعاء الكاذب، قبل أن يطلقوا سراح المجني عليهم في طريق عام.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه، الذي أكد تعرضه للضرب والتفتيش وسرقة مبالغ مالية من المحل، قبل اختطافه لفترة قصيرة ثم إطلاق سراحه لاحقًا.

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