"كل ما زادت الآلات ضعفت الصحة".. حكاية "الحج حسني" مع مهنة صناعة الفؤوس

حظي منتزه إدكو الترفيهي بمحافظة البحيرة باهتمام واسع، بعد تفقده من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، خلال جولته بالمحافظة، باعتباره أحد المشروعات التنموية والترفيهية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 5 معلومات عن منتزه إدكو الترفيهي:

1- مقام على مساحة 10,500 متر مربع

جرى إنشاء المنتزه على مساحة تبلغ 10,500 متر مربع، ليصبح أحد أكبر المساحات الترفيهية المفتوحة بمدينة إدكو.

2- بلغت تكلفته 17 مليون جنيه

نفذ المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه، ضمن جهود تطوير المساحات العامة وتوفير متنفس حضاري للمواطنين.

3- تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية

جرى تنفيذ المنتزه بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.

4- يضم مناطق خضراء وخدمات متكاملة

يحتوي المنتزه على مسطحات خضراء وممرات للمشاة وساحات ترفيهية وأماكن للجلوس ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى كافتيريا ومكتبة ومكتب إداري ودورات مياه مجهزة.

5- صديق للبيئة ومجهز لأصحاب الهمم

صمم المنتزه ليتوافق مع احتياجات أصحاب الهمم، كما يعتمد على حلول صديقة للبيئة تشمل إضاءة LED موفرة للطاقة وأنظمة ري ذكية ونباتات موفرة للمياه للحد من استهلاك الموارد وتقليل التلوث.

يمثل منتزه إدكو الترفيهي متنفسًا جديدًا لأهالي المدينة ومحافظة البحيرة، خاصة في ظل محدودية المساحات الخضراء وأماكن التنزه العامة، كما يوفر بيئة مناسبة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية للأسر والشباب.