أيدت محكمة جنح مستأنف السادس من أكتوبر بالجيزة، الحكم الصادر ضد "محمد ش" الشهير بـ "الديزل"، بحبسه لمدة عام مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على عامل وإصابته بطلق ناري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وقدم دفاع المتهم، مستندات تفيد بوجود موكله داخل أحد المستشفيات، مبررًا بذلك عدم حضوره الجلسة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا العذر، وقررت إسقاط الاستئناف لعدم حضور المتهم بشخصه، ما ترتب عليه تأييد الحكم الصادر بحقه.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد هشام، رئيس محكمة جنح مستأنف أكتوبر، وعضوية المستشارين كريم الجندي وعزالدين حبيب، وبأمانة سر رامي رمضان ومحمد صلاح.

اتهام بالتعدي في واقعة الشيخ زايد

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع إلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد الأشخاص بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1582 لسنة 2026 جنح الشيخ زايد، أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان بعيد عن المارة عقب نشوب مشادة بينهما، قبل أن يطلق تجاهه عدة أعيرة نارية من سلاح ناري، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الفخذ.

وعقب استكمال التحقيقات، أحالت نيابة أكتوبر الكلية المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة عام مع الشغل.

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