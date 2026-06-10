

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، محاكمة متهمين بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع، ووضع جثمانه داخل ثلاجة، لجلسة 7 يوليو المقبل.

دفاع المتهم ينفي تهمة القتل العمد

وخلال الجلسة، التمس دفاع المتهم الأول تعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، مطالبًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤسسًا طلبه على عدة دفوع قانونية.

ودفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش، وما ترتب عليها من آثار، وكذلك بطلان الإقرار المنسوب إلى المتهم، لصدوره عقب إجراءات قبض وصفها بالبطلان.

كما أكد الدفاع انتفاء جريمة القتل العمد، لعدم توافر القصد الجنائي الخاص، وعدم وجود نية مبيتة لإزهاق روح المجني عليه، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت نتيجة مشاجرة آنية دون تخطيط مسبق.

وأضاف أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، معتبرًا أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة جاءت قاصرة، وفقًا لما ورد بمرافعته.

وكانت النيابة العامة قد استعرضت خلال جلسات سابقة تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار، حيث أعد المتهم أدوات التنفيذ، واستعان بآخر، قبل أن يعتديا على المجني عليه داخل مسكنه، ما أسفر عن مقتله، ثم قاما بتقطيع جثمانه وإخفائه.

وتستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.