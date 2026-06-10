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"خلافات على الميراث".. تفاصيل فيديو تعدي أشخاص على شاب بسلاح في الإسكندرية

كتب : عاطف مراد

08:51 م 10/06/2026 تعديل في 08:52 م

المتهمين بالتعدي على آخر بسلاح بالإسكندرية

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، بينما يقوم أحدهم بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الإسكندرية.

ملابسات تعدي مجموعة أشخاص على آخر بسلاح أبيض

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال شخص مصاب بجروح وكسور، ومقيم بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب، أفاد بأن نجل شقيقه، عاطل وله معلومات جنائية، تعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته، وذلك على خلفية خلافات بينهما بشأن الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم تحديد وضبط الشخصين اللذين ظهرا برفقته في مقطع الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلافات العائلية حول الميراث كانت الدافع وراء ارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

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