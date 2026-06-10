كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية، بينما يقوم أحدهم بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض بمحافظة الإسكندرية.

ملابسات تعدي مجموعة أشخاص على آخر بسلاح أبيض

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال شخص مصاب بجروح وكسور، ومقيم بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب، أفاد بأن نجل شقيقه، عاطل وله معلومات جنائية، تعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته، وذلك على خلفية خلافات بينهما بشأن الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما تم تحديد وضبط الشخصين اللذين ظهرا برفقته في مقطع الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن الخلافات العائلية حول الميراث كانت الدافع وراء ارتكابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

صبري نخنوخ يوقع على قرار التحفظ على ممتلكاته ومنعه من التصرف في أمواله