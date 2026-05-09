غلق 139 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

02:39 م 09/05/2026

تطبيق قرار غلق المحال

أغلقت وزارة الداخلية 139 محلًا مخالفًا لعدم الالتزام بقرار الغلق، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

حملات مكثفة على مستوى الجمهورية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 139 مخالفة ضد محلات لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، ضمن الإجراءات التنظيمية لترشيد الاستهلاك.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دعم خطة الدولة للطاقة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لدعم خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الطاقة.

