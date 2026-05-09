تصدرت واقعة قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إدلاء المتهم باعترافات مثيرة أمام المحكمة، كشف فيها تفاصيل خلافاته مع المجني عليها والأسباب التي قال إنها دفعته لارتكاب الجريمة.

بداية العلاقة الزوجية وتفاصيل الانفصال

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها عن حب وأنجب منها ثلاثة أبناء، مشيرًا إلى أن حياتهما الزوجية استمرت نحو 14 عامًا قبل أن تنتهي بالانفصال عام 2021، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات الممتدة بين الطرفين.

خلافات أسرية وقضايا نفقة ورؤية

وأوضح المتهم أن الأزمة تفاقمت بسبب قضايا النفقة والرؤية، مؤكدًا أنه تكبد مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 2.5 مليون جنيه، إلى جانب – بحسب أقواله – منعه من رؤية أبنائه، وهو ما زاد من حدة الخلافات بينهما.

اتهامات متبادلة داخل قاعة المحكمة

وخلال كلماته أمام المحكمة، قال المتهم إن طليقته أقامت ضده عدة دعاوى وشكاوى، كما اتهمها بالارتباط العرفي بآخرين أثناء استمرار العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن هذه الخلافات قادته إلى حالة نفسية صعبة.

تصريحات مثيرة للمتهم

وأضاف المتهم أمام هيئة المحكمة: "لو اتعدم أنا مش خايف.. أنا راجل"، مؤكدًا أنه لم ينكر أي تفاصيل أمام جهات التحقيق، وأنه أقر بكافة ما نُسب إليه من اتهامات.

مرافعة النيابة العامة

في المقابل، قدم ممثل النيابة العامة مرافعة حاسمة، أكد خلالها أن الواقعة لم تكن لحظة انفعال أو غضب، بل جريمة مكتملة الأركان تمت مع سبق الإصرار والترصد.

تتبع المجني عليها قبل الجريمة

وأوضحت النيابة أن المتهم ظل يراقب تحركات طليقته لعدة أيام، وتابع خروجها من منزلها بمنطقة الهرم، حتى وصولها إلى ممشى سياحي بمدينة 6 أكتوبر، حيث نفذ جريمته.

لحظة تنفيذ الجريمة

وبحسب التحقيقات، أطلق المتهم أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، استقرت في أماكن قاتلة بجسد المجني عليها، بينها الرأس والصدر والظهر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تأكيد النيابة على سبق الإصرار

وشددت النيابة على أن المتهم كان في كامل وعيه ومُصرًا على تنفيذ الجريمة، مستندة إلى تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت طبيعة الإصابات ومسار الطلقات.

قرار المحكمة

وقررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر القضية إلى جلسة دور يونيو المقبل، وذلك لاستكمال سماع أقوال الشهود ومواصلة إجراءات المحاكمة.