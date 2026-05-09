

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان بأحد شوارع دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

تحديد هوية الشخص وضبطه

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة تناوله مواد كحولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

