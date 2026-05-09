لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرا إجرامية لجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات، وذلك بنطاق محافظة القليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا للاتجار بها.

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنايات متنوعة، من بينها "الاتجار بالمواد المخدرة، هتك عرض، خطف".

ضبط نصف طن مخدرات و100 قطعة سلاح ناري

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية، وعُثر بحوزتهم على قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب نحو 19 ألف قرص مخدر.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط ترسانة من الأسلحة النارية ضمت 100 قطعة سلاح، بينها 16 بندقية آلية، و30 بندقية خرطوش، و52 فرد خرطوش، و2 طبنجة.

مخدرات بقيمة 76 مليون جنيه

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 76 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.