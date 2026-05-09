احتفلت الفنانة هند صبري، بعيد ميلاد ابنتها ليلى على طريقتها الخاصة، موجهة رسالة خاصة لها بهذه المناسبة.

رسالة هند صبري لابنتها

ونشرت هند صبري، صورا منفردة لابنتها وأخرى تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لولو .. لوليتا.. لوليتي، شمسي، نجمي المشرق .. ابتسامتك تضيء أيامي الداكنة.. فكاهتك ، ذكيتك ، وجهة نظرك على كل شيء، تفانيك عندما تكون متحمسًا بشيء .. تعاطفك .. أنت فقط تذهلني في كل مرة".

وأضافت: "إنه من دواعي سروري أن أشاهدك تنمو وتتطور وتتحول إلى هذه السيدة الجميلة والواثقة والذكية.. أحبك بلا حدود، عيد ميلاد سعيد يا حبي".

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ابنة هند صبري

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينتها، حيث كتبت غادة عادل "ربنا يحميها ويبارك فيها يا حبيبتي". وكتبت كندة علوش "عيد ميلاد سعيد لـ ليلى الجميلة، ربنا يحفظها". وكتب ظافر العابدين "عيد ميلاد سعيد". وكتبت ياسمينا العبد "عيد ميلاد سعيد يا قمرتنا.. بحبك يا ليلى". وكتبت الإعلامية مها الصغير "أسعد عيد ميلاد حبيبتي".

"مناعة" آخر أعمال هند صبري في رمضان 2026

خاضت هند صبري موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "مناعة" وشاركها البطولة رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

