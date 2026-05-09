الداخلية تكشف ملابسات اعتداء سيدة على شخص أمام محطة مترو النزهة

كتب : علاء عمران

02:38 م 09/05/2026 تعديل في 02:41 م

ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة بالتعدي بالسب على أحد الأشخاص أثناء تواجده أمام إحدى محطات المترو بدائرة قسم شرطة النزهة.

الأمن يحدد هوية سيدة ظهرت في الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.

التحريات: السيدة تعاني من اضطرابات نفسية

وأشارت التحريات إلى أن السيدة تعاني من حالة نفسية غير مستقرة، وهو ما دفعها إلى ارتكاب الواقعة دون وجود خلافات سابقة مع المجني عليه.

اتخاذ إجراءات إيداعها مصحة علاج نفسي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع السيدة بإحدى المصحات النفسية المتخصصة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حادث اعتداء النيابة العامة وزارة الداخلية

