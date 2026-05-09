طالبت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بمدينة الشروق، مشددة على أن الجريمة تمثل تجردًا كاملًا من الرحمة والإنسانية.

دوافع الجريمة وفق التحقيقات

وأشارت النيابة إلى أن المتهمة أقدمت على ارتكاب الواقعة بعد انفصالها عن زوجها ومرورها بظروف مادية صعبة، ما دفعها للتخلص من أطفالها الثلاثة.

تفاصيل إحالة المتهمة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامها بقتل أبنائها داخل شقة سكنية، عقب قيامها بخنقهم وتسليم نفسها للشرطة، مدعية مرورها بأزمة نفسية حادة.

معاينة الجريمة وأقوال الشهود

وتبين من المعاينة وجود جثامين ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، داخل غرف متفرقة، مع آثار خنق حول الرقبة، فيما أكد شهود العيان معاناة الأم من ضغوط نفسية ومادية.

اعترافات المتهمة والتحقيقات

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الجريمة بدافع اليأس والعجز عن تدبير احتياجات أطفالها، فيما أمرت النيابة بتشريح الجثامين وإعداد تقرير نفسي عنها واستكمال التحريات.

