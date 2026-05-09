كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يروج مواد مخدرة بأحد شوارع مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

الواقعة قديمة وتم التعامل معها سابقًا

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى عام 2022، وأن الشخص الظاهر في الفيديو تم ضبطه في حينه وبحوزته مواد مخدرة من نوعي "الشابو والحشيش".

صدور حكم قضائي والإفراج لاحقًا

وأوضحت التحريات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وقتها، وصدر حكم قضائي بحقه، قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير الماضي.

إجراءات قانونية جديدة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.