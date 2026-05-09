إعلان

أسلحة بيضاء في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل "مشاجرة ببني سويف" | فيديو

كتب : علاء عمران

01:51 م 09/05/2026 تعديل في 01:51 م

تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة وأطرافها

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من (سائق وزوجته ونجله)، وطرف ثان مكون من 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بني سويف، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

استخدام أسلحة بيضاء دون إصابات

وخلال المشاجرة، تعدى الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، دون حدوث إصابات.

ضبط الأطراف والاعتراف بالواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة بالعصي أسلحة بيضاء وزارة اداخلية بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور
زووم

نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
أخبار مصر

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
20 صورة من تسريبات البنتاجون.. جدل حول الظواهر الغريبة والكائنات الفضائية
شئون عربية و دولية

20 صورة من تسريبات البنتاجون.. جدل حول الظواهر الغريبة والكائنات الفضائية
هل يكون فيروس هانتا "كورونا الجديد"؟.. الصحة تحسم الجدل
أخبار مصر

هل يكون فيروس هانتا "كورونا الجديد"؟.. الصحة تحسم الجدل
22 صورة.. نقل موقف السيدة عائشة إلى نزلة سوق الحمام من محور صلاح سالم
أخبار مصر

22 صورة.. نقل موقف السيدة عائشة إلى نزلة سوق الحمام من محور صلاح سالم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة