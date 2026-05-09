كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بمحافظة بني سويف.

تفاصيل الواقعة وأطرافها

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من (سائق وزوجته ونجله)، وطرف ثان مكون من 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة بني سويف، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

استخدام أسلحة بيضاء دون إصابات

وخلال المشاجرة، تعدى الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، دون حدوث إصابات.

ضبط الأطراف والاعتراف بالواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها