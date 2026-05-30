كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وابنتها بالضرب في محافظة الشرقية.

فيديو سيدة الشرقية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من أحد جيرانها، ويعمل عاملًا بمخبز، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب.

أقوال الضحية

وأوضحت الشاكية أن الواقعة أسفرت عن إصابتها بكدمة في الوجه، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.

القبض على الطرف الثاني

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

