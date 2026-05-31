فتح باب الميكروباص وهو سايق.. ضبط سائق عرّض حياة المارة للخطر بالسويس

كتب : علاء عمران

04:04 م 31/05/2026 تعديل في 04:04 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، القبض على سائق ميكروباص؛ لاتهامه بالسير برعونة والقيام بحركات استعراضية خطرة، وفتح باب السيارة أثناء القيادة في الطريق العام، مما عرّض حياته وحياة المواطنين لخطر داهم.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة أجرة "ميكروباص" يقود بطريقة جنونية ومتهورة، فاتحاً باب المركبة ومؤدياً حركات بهلوانية تسببت في حالة من الفزع بين قائدي السيارات الأخرى.

وبالفحص والتحري، نجحت مباحث السويس بالتنسيق مع إدارة المرور في تحديد السيارة والقبض على سائقها، حيث تبين أن "الميكروباص" منتهي التراخيص، وأن السائق يقود بدون رخصة تسيير.

وبمواجهة المتهم، انهار واعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، مبرراً مسلكه المخالف بقصد "اللهو والترفيه"، وجرى التحفظ على السيارة الميكروباص، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

