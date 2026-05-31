تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقته السكنية في حالة تحلل، بعدما قادت رائحة كريهة انبعثت من العقار إلى اكتشاف الواقعة، في مشهد أثار حالة من القلق بين السكان.

رائحة كريهة تكشف عن جثة

تلقى مدير قطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة فيصل.

جثة داخل شقة فيصل

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب داخل الشقة وقد بدت عليها آثار التحلل نتيجة وفاته منذ عدة أيام.

تحرك الشرطة

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، فيما أجرى رجال المباحث المعاينة اللازمة وجمعوا التحريات الأولية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما تم إخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص علاقات المتوفى وسماع أقوال الجيران، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة، تمهيدًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد سبب الوفاة.

