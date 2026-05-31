أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا الاثنين، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، تتحول إلى حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 34 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، و27 درجة بالسواحل الشمالية، و36 درجة بشمال الصعيد، بينما تصل إلى 39 درجة بجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

ولفتت الأرصاد إلى احتمال ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.