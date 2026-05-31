ضبط 5 صبية بعد رشق السيارات بالحجارة في المنوفية



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى خلاله ناشر المقطع تضرره من قيام عدد من الصبية، يحملون جنسية إحدى الدول، برشق السيارات بالحجارة بمحافظة المنوفية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط 5 صبية ظهروا في مقطع الفيديو، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ويقيمون بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية. كما عُثر بحوزة اثنين منهم على سلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن ذلك كان على سبيل المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.