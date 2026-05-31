بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)

كتب : معتز عباس

06:50 م 31/05/2026 تعديل في 07:01 م
تعرضت الفنانة فيفي عبده لإصابة بكسر في قدمها، وذلك بعد تعرضها لحادث داخل منزلها، حيث انزلقت نتيجة تسرب المياه.

وكشفت فيفي عبده عن تفاصيل الحادث من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تعاني من الإصابة، والدكتور يضع لها جبيرة في قدمها اليمنى، مطمئنة جمهورها على حالتها الصحية.

تفاصيل إصابة فيفي عبده

وكتبت فيفي عبده تعليقًا على الفيديو قائلة: "الحمد لله على كل شيء. البيت عندي غرق وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت، ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض. قولوا آمين يا رب العالمين".

وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع الفيديو، متمنين لها الشفاء العاجل، فيما حرص عدد من نجوم الفن على دعمها والدعاء لها بالسلامة، أبرزهم آيتن عامر، بوسي شلبي، مي سليم وغيرهم.

هروب العجل وانتحار الخروف

كشفت فيفي عبده مقطع في مقطع فيديو سابق عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، عن انتحار خروف وهروب العجل في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت فيفي خلال الفيديو: "صاحية الساعة 5 بعد الضهر أو 6، لأن حصلي ظروف كده، وعايزة أقولكم عليها برضه. القر ورايا ورايا، لكن برضه كل سنة وأنتم طيبين، ومصر أم الدنيا والعالم العربي كله".

وأضافت: "العجل هرب، وكان عندي خروف فوق السطوح انتحر ورمى نفسه من فوق، واضطرينا نشتري حاجات تانية جديدة. كل سنة وأنتم طيبين، ومقرور عليا، العجل هرب والخروف رمى نفسه من الدور الخامس. بحبكم أوي يا جماعة، وكل سنة وأنتم طيبين. لسه دلوقتي حالًا جبنا جديد وعملناه، وهاكل دلوقتي، اتفضلوا معايا. الله يعوض عليّا في اللي راح، متشكرة جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين".

