أصيبت سيدة بعدما اصطدمت سيارتها برصيف محور 26 يوليو، وتم نقلها إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

غرفة العمليات تتلقى بلاغًا بالحادث

ورد بلاغًا إلى غرف عمليات مديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بمحور 26 يوليو وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن اختلال عجلة القيادة من يد سيدة، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف، ونتج عنها إصابتها ونقلت إلى المستشفى.

تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

