تتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، برشامة، إذما، وحققت أمس السبت 30 مايو، رابع أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 33 مليونا و25 ألفا و293 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs المركز الأول محافظا على بقائه في صدارة شباك التذاكر ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى السينمائي، وحقق إيرادا بلغ 21 مليونا و630 ألفا و101 جنيه.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم الكلام على إيه

فاز بالمركز الثاني فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 4 ملايين و623 ألفا و700 جنيه.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم أسد

وذهب المركز الثالث لـ فيلم أسد، محققا 4 ملايين و373 ألفا و950 جنيها.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إذما

وحصل على المركز الرابع فيلم إذما، بعد تحقيقه 2 مليون و305 آلاف و955 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم برشامة

أما المركز الخامس والأخير فكان من نصيب فيلم برشامة، محققا 91 ألفا و587 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

