"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:13 م 31/05/2026
    حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (4)
    حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (5)
    حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (7)
    حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (2)
    حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (3)
    حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (1)

انهار مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال دفن والده، اليوم الأحد، بمقابر الأسرة بمدافن العمود بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، حيث ودعه بكلمات مؤثرة وحزينة.

وظل حمو بيكا يردد كلمات الوداع أمام قبر والده بعد دفنه، قائلًا: "مقصرتش والله يا أبويا.. عملت له كل حاجة.. الله يرحمك يا أبويا"، قبل أن يصطحبه أقاربه خارج المقابر.

لحظات انهيار في وداع والده

شهدت مراسم الدفن لحظات مؤثرة من الحزن الشديد، حيث لم يتمالك حمو بيكا نفسه وانهمر في البكاء أثناء توديع والده بمقابر الأسرة في مدافن العمود.

صلاة الجنازة بمسجد العمري

وأُديت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد العمري بمنطقة كرموز، قبل نقل الجثمان ليوارى الثرى بمقابر الأسرة، وسط حضور عدد من المقربين وأصدقاء الأسرة.

حضور فني في الجنازة

وشارك في الجنازة عدد من المطربين الشعبيين، من بينهم أحمد شيبة، ورضا البحراوي، ومحمود الليثي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الأسرة.

استعدادات لتلقي العزاء

ويستعد حمو بيكا لتلقي العزاء في والده مساء اليوم الأحد، داخل سرادق أُقيم بالشارع الجديد بمنطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وفاة والد حمو بيكا

وكان والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا قد تُوفي أمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

نعي مؤثر من حمو بيكا

ونشر حمو بيكا صورة تجمعه بوالده وعلّق قائلًا: “إن لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور”، وسط حالة من التعاطف والدعاء من جمهوره ومحبيه.

الإسكندرية حمو بيكا وفاة والد حمو بيكا جنازة والد حمو بيكا

