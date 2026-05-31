ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالتلويح بسلاح أبيض في الطريق العام والتعدي بالسب على الأجهزة الأمنية والقائم بالتصوير، حيث تبين من الفحص والتحريات أنه يعاني من اضطراب نفسي حاد.

ضبط عاطل ظهر بسلاح أبيض في فيديو متداول بدمنهور

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحمل سلاحاً أبيض وعصا حديدية، ويتفوه بعبارات مسيئة ضد المارة وضد رجال الشرطة، ما أثار حالة من الاستياء.

وبالفحص والتحري، نجحت مباحث مركز شرطة دمنهور في تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على "المطواة" والعصا الحديدية الظاهرتين في المقطع المتداول، وتبين تردي حالته النفسية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول بالبحيرة

وبسؤال شقيقته ونجلها (مقيمان بذات الدائرة)، أفادت الأولى بأن شقيقها مريض نفسي ويعالج لدى أحد الأطباء المختصين. كما أقر نجلها بأنه هو من قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره على منصات "السوشيال ميديا"، بهدف الاستعانة بالناس للسيطرة على خاله واصطحابه إلى إحدى المصحات النفسية، بناءً على توصية طبيبه المعالج بعد تدهور حالته الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم.