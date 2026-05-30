ضبط سيدة ادعت عملها "سايس" لتحصيل أموال من المواطنين بالسيدة زينب

كتب : علاء عمران

10:01 م 30/05/2026

المتهمة بادعاء كونها منادية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من سيدة ادعت كونها منادية "سايس" سيارات تابعة لمحافظة القاهرة، لطلبها مبلغًا ماليًا منه مقابل انتظار سيارته بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وقدمت له إيصالًا بقيمة مالية بزعم صدوره من المحافظة.

تفاصيل القبض على سيدة أدعت عملها كـ"سايس"

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وبمواجهتها، أقرت بمزاولتها مهنة منادية سيارات دون ترخيص، وادعائها كذبًا تبعيتها للمحافظة، كما اعترفت بإعداد بعض المطبوعات المدون عليها قيمة مالية لإقناع المترددين على المنطقة بذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية سايس السيدة زينب

