"بصقة" تشعل مشاجرة بالسلاح الأبيض أمام جامعة في شمال سيناء

كتب : مصراوي

10:11 م 30/05/2026

مشاجرة بين طلاب بأسلحة بيضاء في شمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام مبنى إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة ثان العريش بين 4 طلاب، جميعهم مقيمون بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى قيام أحد الطلاب بالبصق على آخر أثناء مرورهم بأحد الميادين بدائرة القسم، ما أدى إلى نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة.

وخلال الواقعة، تعدى المشاركون على بعضهم بالضرب، واستخدم اثنان منهم أسلحة بيضاء، دون أن تسفر المشاجرة عن وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف المشاجرة، كما تم بإرشادهم ضبط السلاحين الأبيضين المستخدمين في الواقعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

