"العربية اطبقت".. إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:03 م 31/05/2026

حادث تصادم على الطريق الصحراوي القاهرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بالطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية، اتجاه القاهرة، عند الكيلو 120 بنطاق محافظة البحيرة.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال

وأسفر الحادث عن إصابة: ميرفت أحمد خليفة، 58 عامًا، من الإسكندرية، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالقدمين بطول 7 سم، ريماس إسلام علي، 11 عامًا، من الإسكندرية، سحجات متفرقة بالجسم، إلهام محمود يوسف، 30 عامًا، من الإسكندرية، سحجات متفرقة بالجسم، يونس إسلام علي، 3 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم، آدم إسلام علي، 7 أعوام، سحجات متفرقة بالجسم، علي غريب حسن، 70 عامًا، سحجات متفرقة بالجسم، مصطفى عفيفي عبد العاطي، 17 عامًا، من القاهرة، كدمة في الجبهة.

نقل المصابين والتحقيق

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطريق الصحراوي حادث تصادم تصادم ميكروباص

