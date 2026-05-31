حريق هائل يلتهم سوبر ماركت في كرموز بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:22 م 31/05/2026

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل سوبر ماركت بشارع النيل بمنطقة كرموز غربي المحافظة، دون وقوع إصابات.

بلاغ وتحرك عاجل للحماية المدنية

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كرموز بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل بالشارع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

معاينة أولية تكشف سبب الحريق

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع داخل سوبر ماركت أسفل عقار مكون من 3 طوابق، فيما رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي ناتج عن إحدى الثلاجات داخل المحل.

السيطرة على النيران

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده للمحال والعقارات المجاورة، فيما أسفر الحادث عن تفحم محتويات المحل بالكامل.
تحرير محضر بالواقعة
تم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

