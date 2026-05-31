إعلام عبري: إصابات إثر انفجار مسيّرة في بيت هيلل وسقوط صواريخ شمالي إسرائيل

كتب : وكالات

07:09 م 31/05/2026

إسرائيل

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من لبنان.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت في موقع عسكري بمنطقة بيت هيلل شمالي إسرائيل، ما أدى إلى وقوع إصابات، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحقق في تفاصيل الحادث.
من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات جراء انفجار المسيّرة في منطقة بيت هيلل، مؤكدة أن الحدث لم ينته بعد.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم أكثر من 20 صاروخًا باتجاه شمال إسرائيل.

