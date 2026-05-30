كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي، متهمة إياه بملاحقتها والتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب، وسرقة مقبض باب شقتها بالقاهرة.

فيديو استغاثة في القاهرة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من سائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بملاحقتها والتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب، على خلفية خلاف بينهما حول قيمة الأجرة، كما اتهمته بسرقة مقبض باب شقتها.

ضبط السائق

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بملاحقة ابنة المبلغة بسبب خلافات مالية تتعلق بالأجرة، لكنه نفى التعدي عليها أو على والدتها بالسب. كما أوضح أن مقبض باب الشقة انفصل عقب جذبه أثناء طرق الباب، مؤكدًا أن ذلك حدث دون قصد منه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط