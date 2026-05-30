سائق تطبيق نقل في مواجهة اتهامات بالملاحقة والسب في القاهرة

كتب : مصراوي

11:14 م 30/05/2026

تفاصيل فيديو سيدة القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله سيدة من قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي، متهمة إياه بملاحقتها والتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب، وسرقة مقبض باب شقتها بالقاهرة.

فيديو استغاثة في القاهرة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتضررها من سائق يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بملاحقتها والتعدي عليها وعلى ابنتها بالسب، على خلفية خلاف بينهما حول قيمة الأجرة، كما اتهمته بسرقة مقبض باب شقتها.

ضبط السائق

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بملاحقة ابنة المبلغة بسبب خلافات مالية تتعلق بالأجرة، لكنه نفى التعدي عليها أو على والدتها بالسب. كما أوضح أن مقبض باب الشقة انفصل عقب جذبه أثناء طرق الباب، مؤكدًا أن ذلك حدث دون قصد منه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تركيا: إيران وأمريكا تقتربان من اتفاق لفتح مضيق هرمز
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
ظهور الخليفي وعلم المغرب.. 10 صور لاحتفالات باريس سان جيرمان بعد التتويج
هل ساهمت دول عربية في بناء سد النهضة؟ د. عباس شراقي يجيب (فيديو)
القاهرة تسجل 34 درجة.. الأرصاد تحذر: استمرار الموجة الحارة غدًا على كافة

