نظمت وزارة الداخلية زيارة لشباب وطلائع مبادرة "جيل جديد" من أبناء المناطق الحضارية إلى مشروع المونوريل الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة بمصر، في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

جولة بالمونوريل والعاصمة الإدارية

واستقل المشاركون المونوريل وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلعوا على حجم المشروعات القومية والإنجازات التنموية التي تشهدها العاصمة، والتي تعد إحدى أبرز مدن الجيل الرابع في مصر.

زيارة مدينة الفنون والثقافة

وتضمنت الزيارة جولة داخل مدينة الفنون والثقافة، إلى جانب تفقد عدد من المتاحف والمنشآت الثقافية الحديثة، للتعرف على ما تضمه العاصمة من مقومات حضارية وثقافية متنوعة.

احتفالية بالنهر الأخضر

كما نظمت الوزارة احتفالية للشباب بالنهر الأخضر، وسط أجواء ترفيهية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الوعي الوطني لدى النشء والشباب، وإطلاعهم على المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة.

