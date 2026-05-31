مع عودة البنوك للعمل غدا.. أعلى أسعار للفائدة على الشهادات في 10 بنوك

كتب : منال المصري

02:15 م 31/05/2026

سعر الفائدة

تستأنف البنوك أول يوم عمل بعد إنقضاء إجازة عيد الأضحى غدا الاثنين طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة في فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتوسعت البنوك خلال الفترة في طرح شهادات بأسعار فائدة للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات تصل إلى 17.5% بعد ضغوط ارتفاع التضخم وحاجة البنوك لجذب سيولة جديدة.

تعد شهادات الأدخار الأكثر طلبا بين العملاء وذلك لارتفاع أسعار العائد المقدم عليها مقارنة بالأوعية الأخرى دون أي مخاطر على الأموال.

تفاصيل أعلى أسعار للفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري

الشهادات البلاتينية: سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادات طلعت حرب: سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك القاهرة

الشهادات الثلاثية: سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

- الشهادات للعائد الثابت: سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه.

بنك كريدي أجريكول

الشهادة "بريستيج": سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.

بنك قطر الوطني (QNB)

الشهادة الثلاثية "فرست بلس": سجل سعر الفائدة 17.5% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

الشهادة الثلاثية "للعائد الثابت": سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

ميد بنك

الشهادة "للعائد الثابت": سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

بنك المشرق

الشهادات للعائد الثابت "البلاتينية": سجل سعر الفائدة 17.25% ويصرف العائد كل شهر.

بنك SAIB

شهادات العائد الثابت "برايم": سجل سعر الفائدة 17% ويصرف العائد شهريا و17.25% يصرف العائد بشكل سنوي.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

