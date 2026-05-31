ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، القبض على عامل؛ لاتهامه باستيقاف موظف والاعتداء عليه بالسب والتهديد باستخدام سلاح أبيض، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشوراً متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضرر فيه القائم على النشر من قيام شخص باستيقافه بسيارته ومحاولة التعدي عليه.

مشادة مرورية تتحول لتهديد بسلاح أبيض في إدفو

بالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر المنشور، وتبين أنه موظف مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بينه وبين آخر بسبب خلافات على أولوية المرور.

وأوضح أن المشادة تطورت إلى قيام الطرف الآخر باستيقافه والتعدي عليه بالسب وتهديده باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب نفس الخلافات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

