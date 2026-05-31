كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.

خلافات على الميراث وراء الواقعة

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 من الشهر الجاري نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول خفير نظامي، وطرف ثان شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو. وأضافت التحريات أن المشادة جاءت على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالميراث بين الطرفين.

تبادل الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية

وباستدعاء الطرفين وسؤالهما، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بشأن الواقعة. وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.