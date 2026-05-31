كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف السيدات والفتيات عن طريق استيقافهن بحجة طلب إجراء مكالمة هاتفية، لعدم حيازتهن هواتف محمولة.

لا بلاغات والحقيقة غير موجودة

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة.

ضبط مروج شائعة "عصابة سيدات مسنات" بالجيزة

وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر بأنه قام بتصوير ونشر المقطع "على غير الحقيقة"، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

