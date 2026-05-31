إعلان

سقوط مروج شائعة "عصابة العجائز" لخطف الفتيات بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:02 م 31/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص وجود تشكيل عصابي من السيدات كبار السن يقمن بخطف السيدات والفتيات عن طريق استيقافهن بحجة طلب إجراء مكالمة هاتفية، لعدم حيازتهن هواتف محمولة.

لا بلاغات والحقيقة غير موجودة

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وعدم صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة.

ضبط مروج شائعة "عصابة سيدات مسنات" بالجيزة

وأمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبمواجهته، أقر بأنه قام بتصوير ونشر المقطع "على غير الحقيقة"، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أخبار كاذبة مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان
رياضة عربية وعالمية

فرحة اللقب تنتهي بالفوضى.. أكثر من 235 معتقلًا عقب تتويج باريس سان جيرمان
عجز موازنة مصر يتقلص إلى 5.3% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري
اقتصاد

عجز موازنة مصر يتقلص إلى 5.3% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري
راكب يُثير حالة طوارئ جوية ويُجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطراري
شئون عربية و دولية

راكب يُثير حالة طوارئ جوية ويُجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطراري
القصة الكاملة لرحيل سلوت.. خلافات خفية وانقسام داخل ليفربول
رياضة عربية وعالمية

القصة الكاملة لرحيل سلوت.. خلافات خفية وانقسام داخل ليفربول
كيف خدعت "أميرة مزعومة" تاجراً وسرقت عوداً فاخراً بـ 3 ملايين دولار في دبي؟
شئون عربية و دولية

كيف خدعت "أميرة مزعومة" تاجراً وسرقت عوداً فاخراً بـ 3 ملايين دولار في دبي؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة