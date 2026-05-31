أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن احتلال منطقة الشقيف في جنوب لبنان يُمثّل "مرحلة إضافية" ضمن السياسة التي تنتهجها إسرائيل، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات في المنطقة، تشمل لبنان وقطاع غزة وسوريا.

إسرائيل تؤكد إنشاء مناطق عازلة على عدة جبهات

قال نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الأحد، نقلتها وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل، إن قوات الاحتلال أقامت ما وصفها بـ"مناطق عازلة" في عدد من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ مهامه على أكثر من جبهة في إطار خططه الأمنية والعسكرية.

نتنياهو: العملية العسكرية تحتاج إلى مزيد من الوقت

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها، مشددا على أن حكومته تسعى إلى إعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل، على حد تعبيره.

استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا

تأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتوترات المتصاعدة على الحدود اللبنانية، إلى جانب الضربات التي تُنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.