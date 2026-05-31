صور.. انتظام حركة السفن بميناء دمياط في آخر أيام إجازة عيد الأضحى

كتب : محمد نصار

02:23 م 31/05/2026 تعديل في 02:23 م
    ميناء دمياط
    ميناء دمياط
    ميناء دمياط
    ميناء دمياط

واصل ميناء دمياط انتظام الأداء التشغيلي بكفاءة خلال آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استمرت حركة السفن وتداول البضائع بمختلف الأرصفة والمحطات بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة، دون تأثر بفترة الإجازة، في ظل الجاهزية الكاملة لمختلف القطاعات التشغيلية والخدمية بالميناء.

شهدت منظومة العمل بالميناء استقرارًا في معدلات الأداء واستمرارًا في تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ والتخزين وفق البرامج التشغيلية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على انسيابية حركة التداول واستدامة تقديم الخدمات البحرية واللوجستية بالكفاءة المطلوبة.

وأكدت هيئة ميناء دمياط، استمرار جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي في أداء مهامها على مدار الساعة من خلال منظومة تشغيل متكاملة تقوم على التنسيق المستمر والجاهزية الدائمة، بما يكفل الحفاظ على استقرار التشغيل وانتظام حركة السفن وتداول البضائع، وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

وأشارت الهيئة، إلى أن انتظام العمل خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك يعكس كفاءة المنظومة التشغيلية بالميناء وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المتغيرات التشغيلية، وقدرتها على الحفاظ على معدلات أداء مستقرة بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري، ويعزز من مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي ومحوري داعم لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ميناء دمياط عيد الأضحى تداول السفن

بسبب "أزمة الكهرباء".. تحذيرات من كارثة صحية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة
