تصعيد إسرائيلي جديد.. نتنياهو يأمر بـ"توسيع العمليات العسكرية" في لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

02:10 م 31/05/2026

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إصداره توجيهات مباشرة وفورية لقيادة الجيش الإسرائيلي تقتضي بـ"توسيع نطاق العمليات العسكرية والعدوان الجوي والبري على الأراضي اللبنانية"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل.

ويأتي هذا القرار ليدفع بالمنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد العسكري الشامل وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان.

نتنياهو يُصدر تعليمات بتعميق التوغل وإحكام القبضة على المناطق اللبنانية

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو، اليوم الأحد، أن تعليماته الحالية الصادرة لقوات الاحتلال تركز على تعميق العمليات الحربية داخل العمق اللبناني والعمل على إحكام القبضة العسكرية والسيطرة على المناطق والبلدات التي كانت تخضع لنفوذ وسيطرة "حزب الله" في جنوب لبنان.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

