إيقاف تشغيل محطة مياه بالمنوفية بسبب ارتفاع مستوى العكارة

كتب : أحمد الباهي

02:06 م 31/05/2026

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، إيقاف تشغيل محطة المياه المرشحة بقرية شبرا زنجي بصورة مؤقتة، ضمن إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على جودة المياه وضمان مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.

تفاصيل إيقاف تشغيل محطة مياه بالمنوفية


أوضحت الشركة أن القرار جاء بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطهير للمجرى المائي المغذي للمحطة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة العكارة بالمياه بشكل مؤقت، ما استدعى إيقاف المحطة لحين استقرار جودة المياه وعودتها إلى المعدلات الطبيعية.

تشغيل مصدر بديل لتوفير المياه

أكدت الشركة تشغيل مصدر بديل للمياه لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة التوقف المؤقت، مشيرة إلى استمرار ضخ المياه بصورة طبيعية بالمناطق المخدومة مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استقرار الخدمة.

تحذير من ضعف المياه بالأدوار العليا

وأشارت الشركة إلى أن الإجراء قد يؤدي إلى ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا خلال فترات الذروة، مطالبة المواطنين بترشيد الاستهلاك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المحطة للعمل بكامل طاقتها.

إجراءات مؤقتة لضمان جودة المياه

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على أن إيقاف المحطة إجراء مؤقت واحترازي يهدف للحفاظ على سلامة المواطنين وجودة المياه المنتجة، مؤكدة متابعة الموقف أولًا بأول وإعلان أي مستجدات تتعلق بعودة التشغيل الكامل للمحطة.

