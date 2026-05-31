ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، القبض على 4 أشخاص؛ لاتهامهم بالقيام بحركات استعراضية خطرة مستخدمين دراجات نارية في الطريق العام، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر أثناء زفاف أحد أصدقائهم.

ورصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من قاطعي الطرق وقائدي الدراجات النارية يؤدون حركات بهلوانية واستعراضية تسببت في إعاقة حركة المرور وإثارة فزع المارة.

شباب يؤدون حركات خطرة بالدراجات في بني سويف

وفور فحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة في المقطع، وتبين أن من بينها 3 دراجات تسير بدون لوحات معدنية، كما تبين أن مستقليها الـ4 يقودون بدون رخص قيادة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الاحتفال والمجاملة في زفة صديقهم، وجرى التحفظ على الدراجات النارية المخالفة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

