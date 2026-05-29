شهدت عدة محافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، سلسلة من الحرائق المتتالية، تنوعت بين اندلاع النيران في سيارات ومحال تجارية ومطاعم ومخازن ومبانٍ سكنية، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل وفيات في أغلب الوقائع، وسط تدخل سريع من قوات الحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على معظمها.

ومن القاهرة إلى القليوبية وأسوان، تنوعت البلاغات ما بين حرائق مفاجئة في منشآت تجارية، واشتعال سيارات على الطرق، وامتداد النيران إلى واجهات محال ومباني سكنية، بينما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في أسباب كل حادث على حدة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى ماسات كهربائية أو أسباب فنية في عدد من الوقائع.

تفحم سيارة على طريق الـ100 بالسلام

داخل منطقة السلام، اندلع حريق مفاجئ في سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق الـ100، ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باشتعال السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.

وتجري الأجهزة المعنية حاليًا فحص أسباب الحريق، للوقوف على ملابساته وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

حريق هائل يلتهم سنتر تجاري في العبور

وفي مدينة العبور، شهد سنتر تجاري شهير حريقًا هائلًا أسفر عن تفحم أجزاء كبيرة من المبنى، وسط خسائر مادية قدرت بالملايين.

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمحال المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

حريق مخزن شرطة المرافق بأسوان

وفي محافظة أسوان، اندلع حريق داخل مخزن تابع لشرطة المرافق، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في محيط مجلس المدينة.

وتابع محافظ أسوان جهود الإطفاء لحظة بلحظة، موجها بسرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وهو ما نجحت فيه قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وإجراء عمليات تبريد شاملة، مع بدء التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

حريق في عين شمس.. محلات ومحول كهرباء

وشهدت منطقة عين شمس بالقاهرة حريقًا هائلًا داخل مجموعة محلات “فراشة” لبيع الخضراوات، امتد إلى محول كهرباء مجاور، ما تسبب في تفحم محتويات المكان بالكامل.

وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث، بينما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع تجددها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة أسباب الحريق، مع انتداب المعمل الجنائي لفحص الموقع.

حريق كافيه بمدينة نصر

وفي مدينة نصر، اندلع حريق داخل كافيه مغلق امتد إلى مطعم مجاور متخصص في الكبدة والسجق، ما أدى إلى احتراق محتوياته بالكامل.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق واجهة مطعم بالعبور

وفي حادث آخر بالعبور، اشتعلت النيران في واجهة أحد المطاعم بالحي الأول، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.

وتعاملت قوات الحماية المدنية بسرعة مع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى داخل المبنى أو العقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق بدأ في الواجهة الخارجية “كلادينج”، فيما تم نقل مصاب واحد للمستشفى.

حريق مخلفات بسطح عقارات في حدائق القبة

وفي حدائق القبة، اندلع حريق في مخلفات أعلى سطح عقار، قبل أن يمتد إلى سطح عقارين مجاورين، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة أسبابه.

حريق ساونا داخل جيم بمدينة نصر

وشهدت مدينة نصر أيضًا حريقًا داخل غرفة ساونا بأحد الجيمات أسفل عقار سكني، دون وقوع إصابات.

وتحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي أجزاء الجيم أو العقار.

وتجري الأجهزة المختصة حاليًا فحصًا فنيًا للوقوف على أسباب الحريق.