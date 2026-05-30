لقي أب ونجله مصرعهما داخل المستشفى متأثرين بإصابتهما بحروق بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، نتيجة حريق نشب داخل مخزن بويات بالوراق.

النيابة تعاين موقع حريق مخزن بويات بالوراق

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، بندب خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار حريق هائل نشب داخل مخزن لبويات وطلاء الجدران بشارع "عشرة" بمنطقة الوراق.

وجاء القرار لبيان الأسباب الفنية لاندلاع النيران، وحصر حجم الخسائر والتلفيات، والوقوف على مدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، كما كلفت الأدلة الجنائية بإعداد تقرير فني وافٍ حول ملابسات الحريق، مع سرعة موافاة النيابة بتحريات رجال المباحث والاستماع لأقوال شهود العيان بالمحيط.

المعاينة الأولية: "التنر" والمذيبات الكيميائية وراء سرعة انتشار النيران



وكشفت المعاينة الأولية لرجال الأمن والنيابة، أن المخزن يقع بالطابق الأرضي داخل عقار مستقل، إلا أنه محاط بعدد كبير من المحال التجارية والمنشآت المجاورة. وأوضحت المعاينة أن طبيعة المواد المخزنة -وعلى رأسها "التنر" ومذيبات الطلاء سريعة الاشتعال ومواد البناء والمصنوعات الحديدية- ساهمت بشكل رئيسي في الانفجار الفوري للنيران، وتصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة، ما أسفر عن امتداد ألسنة اللهب إلى محل تجاري مجاور قبل السيطرة عليها.

الحماية المدنية تلجأ لـ "الرغاوي" لمحاصرة النيران



وبحسب الفحص المبدئي، واجهت قوات الحماية المدنية بالجيزة صعوبة بالغة في اللحظات الأولى من التعامل مع الحريق، نظراً لعدم جدوى المياه في بداية الأمر مع المواد الكيميائية الملتهبة، قبل أن تنجح القوات في السيطرة على الموقف بالكامل باستخدام المواد والرغاوي الكيميائية المخصصة لإخماد حرائق السوائل سريعة الاشتعال.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مخزن لبيع البويات بالوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء؛ حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لتأمين المنطقة، وباشرت القوات أعمال التبريد المكثفة لمنع تجدد النيران أو انتقالها للعقارات المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة.

