وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة دعم للملحن نادر نور، بعد منشوره الأخير والذي كشف فيه عن معاناته طوال 3 سنوات من أجل العودة إلى العمل في الوسط الغنائي.

وأعاد تركي آل الشيخ نشر تدوينة نادر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "أنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك".

رسالة نادر نور عبر حسابه على "فيسبوك"

وكان نادر نور كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "بعتذر لكل الناس اللي بتبعت لي كلمات أغاني، من فضلكم ماتبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني، ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها، لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني".

وأضاف: "للناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير، أنا فعلًا بعدت فترة لأسباب شخصية، وبحاول أرجع من 3 سنين ومش عارف.. ماسيبتش باب ماخبطتش عليه، فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي، منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم، ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى، ومنهم اللي عشرة عمر ومشوار بدأناه سويًا".

وتابع: "اللي بيرد على التليفون مرة مابيردش تاني، وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل، وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي، بعد كل اللي قدمته".

واختتم رسالته قائلًا: "ماعنديش مشاكل مع حد، ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد، وكل الاحترام والتوفيق لزملائي.. وآسف على الإطالة".

كيف دعم نجوم الغناء الملحن نادر نور؟

وحرص عدد من نجوم الفن على دعمه، إذ كتب الفنان حميد الشاعري: "يا نادر أنا مستني اللحن اللي هتعملهولي بقالي 6 شهور.. أنا في الانتظار".

كما علقت الفنانة مي فاروق قائلة: "أنا كنت واخدة إجازة شوية ورجعت أشتغل على حاجات، وأول الأسماء اللي كنت حابة أتعامل معها هو أنت يا نادر، وبما إنك أخونا الغالي ومبدع دائمًا، فأنا عايزة أعمل أغنية من ألحانك".

أبرز أعمال الملحن نادر نور

يذكر أن الملحن نادر نور تعاون مع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم عمرو دياب في أغنيتي "تنسى واحدة" و"آه من الفراق"، ومحمد فؤاد في "خبيني" و"لو لينا حق"، كما تعاون مع إليسا في أغنية "جوايا ليك"، ومع خالد سليم في "غيبت يا غالي" و"بلاش الملامة"، إلى جانب تعاونات أخرى مع مصطفى قمر، فضل شاكر، ومي سليم.

