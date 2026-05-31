واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة تقارب 3 ملايين جنيه، فضلًا عن ضبط نحو 4 أطنان من الدقيق في قضايا تموينية.

وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 101 ألف و469 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 610 سائقين، وتبين إيجابية 14 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 378 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 50 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي حالتين للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القوانين المرورية.

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من القضايا، بلغت قيمتها المالية نحو 3 ملايين جنيه.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والحرة والمدعمة، للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات، التي نفذت بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، والتحفظ على قرابة 4 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

