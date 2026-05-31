حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من تجاهل مجموعة من الإشارات التحذيرية التي قد يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية، مؤكدًا أن معظم الحالات التي تُوصف بأنها "مفاجئة" تكون في الواقع نتيجة أعراض مبكرة تم إهمالها أو عدم الانتباه إليها.

وأوضح جمال شعبان، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أن هناك عدداً من العلامات التي قد تظهر بشكل تدريجي وتسبق النوبة القلبية، من بينها الشعور بإرهاق غير معتاد خاصة في نهاية اليوم، وآلام أو اضطرابات في المعدة سواء في حالة الامتلاء أو الجوع، إلى جانب الأرق الذي قد يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية.

وأشار إلى أن من بين العلامات أيضاً ضيق التنفس أو الإحساس بنقص الهواء، وتساقط الشعر بشكل ملحوظ، خاصة لدى الرجال فوق سن الخمسين، موضحاً أن بعض الدراسات تربط بين الصلع المبكر وارتفاع مستويات هرمون التوتر “الكورتيزول”.

وأضاف أن الخفقان أو عدم انتظام ضربات القلب، ولو لفترات قصيرة، قد يكون من العلامات المهمة التي تستدعي الانتباه، إلى جانب التعرق غير المعتاد أو الزائد، خصوصاً التعرق الليلي الغزير الذي قد يصل إلى حد ابتلال ملاءات السرير.

وأكد عميد معهد القلب الأسبق أن ألم الصدر يظل من أبرز وأخطر العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، مشدداً على أن ظهور أي من هذه الأعراض لا يعني بالضرورة حدوث أزمة قلبية، لكنه يعد "جرس إنذار" يستوجب الفحص الطبي والاطمئنان على صحة القلب.

ودعا إلى ضرورة تبني نمط حياة صحي للوقاية، من خلال الالتزام بنظام غذائي متوازن، وممارسة المشي بانتظام، وخفض الوزن، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والكوليسترول وضبطها، مع تجنب التدخين والضغوط النفسية.