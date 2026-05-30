كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات نشاط فنانة استعراضية بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشاط فنانة استعراضية

وأشارت التحريات إلى أن المقاطع المتداولة تضمنت ظهورها بملابس اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، إلى جانب تقديم محتوى تضمن إيحاءات وصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط فنانة استعراضية بشرم الشيخ

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مواد ومقاطع تدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطها.

اعترافات فنانة استعراضية

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي من المحتوى المنشور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط