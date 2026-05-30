بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ

كتب : مصراوي

10:05 م 30/05/2026

تفاصيل ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات نشاط فنانة استعراضية بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحريات إلى أن المقاطع المتداولة تضمنت ظهورها بملابس اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، إلى جانب تقديم محتوى تضمن إيحاءات وصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

كما عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مواد ومقاطع تدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطها.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق عائد مادي من المحتوى المنشور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

